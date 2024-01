Cearense atingido por aparelho volta à prática de exercícios físicos

Aluno está realizando treinos de musculação, com acompanhamento de profissionais

O cearense Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, deu um importante passo em sua jornada de recuperação ao retornar à prática de exercícios físicos, nessa segunda-feira, 18. O retorno ocorre quatro meses após um acidente que o deixou gravemente ferido em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

Régis, como é conhecido, era frequentador assíduo da academia há seis anos, dois deles no estabelecimento onde sofreu o acidente. Um aparelho com 150 quilos de carga atingiu a coluna dele, forçando-o a interromper as atividades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No retorno às atividades, ele tem contado com o apoio de profissionais da nova academia, que oferece acessibilidade para pessoas que usam cadeira de rodas.