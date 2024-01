Hospital Regional do Cariri confirma morte de paciente por Covid-19

O Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, confirmou nessa terça-feira, 12, que um paciente morreu infectado pelo coronavírus. De acordo com informações apuradas pela reportagem da rádio O POVO CBN Cariri, a vítima era um homem de 41 anos com comorbidades.

Atualmente, o hospital tem 14 pessoas internadas que testaram positivo para Covid-19, sendo oito na enfermaria e seis na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). As visitas aos leitos onde há pacientes que testaram positivo para o vírus foram restringidas. A unidade de saúde também emitiu recomendações para o uso de máscaras e a imunização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Alguns pacientes chegaram aqui sem Covid e tiveram a infecção dentro do Hospital”, afirmou o diretor geral do Hospital Regional do Cariri, Giovanni Sampaio. Segundo o gestor, o momento não é para alarde, mas caso não haja uma diminuição dos casos, outras medidas serão implementadas.