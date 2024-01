Caravana UFC: parceria com O POVO e FDR comemora 70 anos da Universidade

Durante quatro meses do próximo ano, conferências, seminários e outras atividades comemorativas acontecerão nos municípios do interior cearense nos quais a Universidade possui campi: Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

De maio a agosto de 2024, uma caravana acadêmica circulará por todas as regiões do Ceará com programação diversificada, incluindo eventos e produção de publicações, vídeos e materiais multimídia. A ação está entre as celebrações do aniversário de sete décadas de criação da Universidade Federal do Ceará (UFC), ocorrida em dezembro de 1954.

A caravana percorrerá ainda os municípios de Redenção e de Juazeiro do Norte, sedes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira (Unilab) e da Universidade Federal do Cariri (UFCA), respectivamente. Isso porque ambas tiveram tutoria ou foram desmembradas do antigo Campus Cariri da UFC.

A Caravana UFC 70 anos será lançada nesta segunda-feira, 18 de no Auditório Professor Antônio Martins Filho, da Reitoria da UFC, a partir das 16 horas. A iniciativa é promovida pela UFC em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Para Cliff Villar, gerente de Projetos Especiais do Grupo de Comunicação O POVO "celebrar os 70 anos de uma das mais importantes universidades públicas da América Latina é motivo de orgulho". Segundo ele, desde a fundação da UFC, O POVO tem sido um “parceiro natural” da Universidade para projetos que enfatizam tanto o Ceará quanto a região Nordeste.

"Vamos aproveitar esse momento para que a gente se conheça, se reconheça e leve para a sociedade o que somos. É para acender as luzes da Universidade Federal do Ceará, e eu estou falando luzes no sentido das luzes da razão, daquilo que a gente produz aqui para a sociedade cearense, nordestina, brasileira e no mundo todo", aponta Custódio Almeida, reitor da UFC.