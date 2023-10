Cagece funcionará em regime especial durante Romaria de Finados em Juazeiro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime especial no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, durante a Romaria de Finados, que ocorre de 29 de outubro a 2 de novembro.



Segundo a Cagece, a ação consiste no redirecionamento do abastecimento para bairros como Centro, Horto, São Miguel e Socorro.