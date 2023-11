Juazeiro do Norte: medidas de prevenção a queimadas são monitoradas pelo Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) está monitorando, desde o início deste ano, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, sobre a implementação de medidas de prevenção contra incêndios florestais e queimadas não autorizadas na Cidade. O procedimento administrativo, emitido pela promotora de Justiça Efigênia Coelho Cruz, aponta que o período crítico de aumento de incêndios ambientais no Estado ocorre no segundo semestre do ano, especialmente em novembro, e que 90% dos focos de queimadas resultam de atividades humanas.



Em resposta ao MPCE, a Defesa Civil de Juazeiro do Norte informou que segue elaborando um plano de contingência para lidar com as situações de incêndio. A Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju) relatou que as inspeções de queimadas na cidade geralmente ocorrem após denúncias serem apresentadas ao órgão, e que suas equipes em campo são orientadas a investigar possíveis focos de incêndio avistados durante as patrulhas.