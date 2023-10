Cariri registra 41 incêndios florestais em 2023; cidades lançam força-tarefa para conter chamas

Foram mais de 40 ocorrências em 2023 apenas na região do Cariri

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

O assunto foi tratado em uma reunião realizada nesta quinta-feira, 5, envolvendo a Defesa Civil e a Autarquia de Meio Ambiente (Amaju) de Juazeiro do Norte, juntamente com os órgãos de Crato e Barbalha. “A finalidade é aprimorar a campanha de prevenção aos incêndios”, disse o coordenador da Defesa Civil de Juazeiro, Antônio Sousa.

Segundo o repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, a região do Cariri registrou 41 incêndios florestais apenas no ano de 2023. Destes, 10 ocorrências foram registradas em Várzea Alegre, 8 em Assaré e Barbalha, cada, e 6 em Caririaçu. Na semana passada, uma cortina de fumaça ocasionada por incêndios cobriu a cidade de Juazeiro do Norte.

Juazeiro do Norte divulgou telefones de contato para denunciar incêndios criminosos: (88) 3199-0459, do Grupamento Ambiental Metropolitano; e (88) 3199-0464, da Ouvidoria. Já em Barbalha, o telefone de contato é: (88) 9 93836234, da Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade Municipal.