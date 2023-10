Incêndios florestais geram nuvem de fumaça em cidades do Cariri

Uma espessa nuvem de fumaça foi formada na cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na noite deste domingo, 1°. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fenômeno foi ocasionado por incêndios florestais que atingem a região, em especial no município de Caririaçu, distante 28 km de Juazeiro.

Moradores relataram que a nuvem de fumaça foi percebida por volta das 22h30min. Houve relatos também nas cidades de Crato e Barbalha. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o coronel do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte, Norberto Santos, explicou que as características climáticas do período conhecido como B-R-O BRÓ favorecem o aumento do número de ocorrências de incêndios florestais.

“No segundo semestre, aumenta o calor, diminui a umidade do ar, aumenta também a velocidade dos ventos. Então, é um período que acontecem muitos incêndios em vegetação principalmente. Além desses fatores, temos outra questão: muitos agricultores ‘limpam’ o seu terreno e colocam fogo para se livrar do entulho. Isso é um dos fatores que tem aumentado muito o fogo”, disse.