Filhote de gato preso em cano é resgatado em Juazeiro do Norte

Um filhote de gato foi resgatado, na tarde desse domingo, 3, após ficar preso em um cano no município de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), os agentes foram acionados ao bairro Timbaúba pela tutora do gato. Segundo ela, o animal ficou preso no cano da descarga do vaso sanitário e, mesmo quebrando o material, a estrutura ainda prendia o filhote.