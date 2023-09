Mais de 2 mil incêndios em vegetação foram registrados no Ceará de janeiro a agosto

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) apagou 2.368 incêndios em vegetação no Ceará, entre os meses de janeiro e agosto deste ano.

De acordo com levantamento divulgado pelo CBMCE, esse número representa um aumento de 191% se comparado ao valor observado no mesmo período no ano passado. Nos primeiros oito meses do ano de 2022, foram registrados 1.234 incêndios em vegetação no Estado.