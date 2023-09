Regata de Jangadas lota a praia da Caponga neste domingo, 3; veja fotos

A 26ª edição da competição das embarcações mais tradicionais do Nordeste encerrou o terceiro dia de atividades esportivas e foi responsável por momentos emocionantes nas areias do município de Cascavel

“Não tenho nem palavras para dizer o que significa estar aqui. A regata é a confraternização do pescador”, disse, com os olhos marejados Francisco de Assis Filho, de 53 anos, conhecido na Caponga como Fantiquinho, tricampeão do torneio e o vencedor da edição anterior.

Em terra firme, a reação do pescador João Paulo Rodrigues Lima, da colônia de pescadores do Mucuripe , em Fortaleza, foi a de abraçar a esposa e o filho adolescente que chorava de emoção.

A regata da Caponga estava paralisada havia quase dez anos, de acordo com Mamede Rebouças, diretor da Associação dos Empreendedores de Turismo, Artesanato e Cultura de Cascavel (Assetuc), entidade realizadora do evento. A disputa teve patrocínio do refrigerante Sprite, o apoio institucional da Secretaria do Esporte do Ceará, da Colônia de Pescadores Z10 (Caponga) e da Prefeitura Municipal de Cascavel.

“Não havia continuidade na regata, o que era motivo de muito descontentamento entre os pescadores. A 25ª edição havia acontecido em 2014, e até a 26ª ser realizada em 2023, se passaram nove anos”, lembrou Mamede. “A intenção desta regata é relembrar a tradição aliada ao esporte e ao turismo”.