Após decisão judicial, Cagece deve fechar 3.500 buracos em Juazeiro do Norte

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) terá que realizar o conserto de 3.500 buracos nas vias da cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Segundo o prefeito municipal, Gledson Bezerra, a revitalização das ruas vai ser executada após uma decisão judicial.

Conforme a Prefeitura, apenas 6% das intervenções realizadas pela Cagece foram concluídas dentro do prazo especificado no contrato de concessão com o Executivo Municipal. Por conta disto, foi estabelecido um termo de compromisso entre a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), a Cagece e a administração de Juazeiro do Norte para solucionar o problema.

Em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o secretário de infraestrutura de Juazeiro do Norte, José Maria Pontes, explicou que os buracos nas ruas da cidade surgiram após intervenções realizadas pela Cagece, porém nem todas foram consertadas posteriormente. “O contrato rege que no prazo máximo de 5 dias, a concessionária recomponha da pavimentação garantindo a mobilidade do cidadão”, disse.