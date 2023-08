Homem que fraturou coluna em academia relata ter recuperado sensibilidade nas pernas

Passados dias desde o acidente, o cearense Regilânio da Silva declara que, com ajuda da fisioterapia, tem experienciado um progresso no quadro

Regilânio da Silva Inácio, o cearense que enfrentou um acidente em uma academia em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, compartilhou notícias promissoras de sua recuperação. Em postagem nas redes sociais neste sábado, 26, o motorista revela ter recuperado parte da sensibilidade em suas pernas, conseguindo sentir o toque na parte externa das coxas.

No processo de recuperação, há três profissionais ativos no processo. Um deles, concentra-se na fortificação do tronco, enquanto outro direciona seus esforços para a reabilitação das pernas; um terceiro aborda questões relacionadas à acessibilidade. Além disso, em certos dias, ele realiza múltiplas sessões de fisioterapia para impulsionar seu avanço terapêutico.

Mesmo diante das probabilidades desafiadoras apontadas pela equipe médica, o homem revela um espírito otimista em relação à possibilidade de restaurar sua habilidade de locomoção."O que vale é a minha esperança, a minha vontade de andar", completa.