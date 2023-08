Homem atingido por aparelho em academia está se adaptando à nova rotina

"Conseguimos dar alta com muita segurança e agora é focar na qualidade de vida e reabilitação e trazer o melhor para ele. Neste primeiro momento, todos os objetivos foram alcançados", disse Ronaldo Ferreira, neurocirurgião da unidade.

No dia da alta, a equipe de neurocirurgiões responsável por cuidar do tratamento divulgou boletim médico informando que "todos os exames apontaram bons resultados desde o pós-operatório".

Em casa, a esposa relata que ele "está se adaptando com tudo, afinal, é tudo muito novo". "Muito complicado, ele encontrado muitas barreiras, porém vamos conseguir", afirma Socorro. Ela explica que o esposo precisa ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, conforme orientação da equipe médica.

Regilânio saiu sob aplausos do Hospital Santo Antônio , em Barbalha, onde estava internado desde a sexta-feira, 4, quando aconteceu o acidente.

Após retornar para casa, Regilânio da Silva, 42, que foi atingido por um aparelho de musculação em uma academia em Juazeiro do Norte, no Ceará, está se adaptando à nova realidade. Ele recebeu alta na última quinta-feira, 10, e "segue segue bem e com muitas esperanças", conforme atualização da esposa, Socorro.

Aluno atingido por aparelho de musculação no Ceará; entenda o caso

Um aparelho de musculação desabou sobre os ombros de Regilânio nas dependências de uma academia na cidade de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, localizada na região do Cariri, no Interior.

As cenas registradas pelas câmeras do local mostram o instante em que a máquina de agachamento se desprende sobre o homem, que estava sentado na base do aparelho, e pessoas ao redor se apressam para ajudar a erguer a parte sobre suas costas.

Nas imagens, é possível identificar que o homem acabou temporariamente imobilizado em decorrência do incidente. Pouco antes, o aluno havia feito uma sequência de exercícios e, em seguida, depois de acionar o travamento, ampliou a carga com mais duas anilhas.