Um aparelho de musculação desabou sobre os ombros de um aluno, nas dependências de uma academia na região do Cariri, Interior cearense. O caso aconteceu nesta sexta-feira, 4, na cidade de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza.

As cenas registradas pelas câmeras do local mostram o instante em que a máquina de agachamento se desprende sobre o homem, que estava sentado na base do aparelho, e pessoas ao redor se apressam para ajudar a erguer a parte sobre suas costas. Confira:

Aluno é atingido por aparelho de musculação em academia no Ceará: https://t.co/vo3pI4NrnP pic.twitter.com/d6orrhUOs9 August 5, 2023

Nas imagens, é possível identificar que o homem acabou temporariamente imobilizado em decorrência do incidente. Pouco antes do acidente, o aluno havia feito uma sequência de exercícios e, em seguida, depois de acionar o travamento, ampliou a carga com mais duas anilhas.

O aluno foi atendido pelo Hospital Santo Antônio, em Barbalha, onde segue internado e deve passar por um procedimento cirúrgico. O boletim médico com o quadro de saúde do paciente ainda não foi divulgado, nem se a cirurgia já foi realizada.