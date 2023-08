Bois, jumentos e cavalos: Juazeiro do Norte faz campanha para recolher animais das ruas

Uma campanha em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, recolheu 15 animais de grande porte que perambulavam pelas ruas da cidade ao longo do último mês. A iniciativa partiu da Secretaria de Agricultura do Município. Segundo a pasta, as ações tiveram início em fevereiro deste ano e, de lá pra cá, já foram capturados dezenas de animais, principalmente bois, jumentos e cavalos.

Apesar da iniciativa, o problema já é enfrentado pela população de Juazeiro do Norte há tempos. Em novembro do ano passado, O POVO denunciou que os animais estavam causando transtornos nas principais vias da cidade.

Em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o secretário de Agricultura de Juazeiro do Norte, Marcelo Pinheiro, explicou que os proprietários dos animais identificados sofreram penalidades. “Nós retomamos agora as operações com maior intensidade e já aplicando as taxas e multas previstas na Lei”, disse.