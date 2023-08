Homem atingido por aparelho de musculação recebe alta e sai aplaudido de hospital

Familiares e equipe hospitalar ficam emocionados com a recuperação prévia do paciente. Médicos informaram, em boletim médico, detalhes destes sete dias de acompanhamento

O neurocirurgião José Júnior repassou a mensagem de esperança, de sucesso e de dever cumprido para ele e a família. O foco agora é olhar para frente, e com o sentimento que fizemos o melhor e a reabilitação vai continuar sendo um sucesso, assim como foi o procedimento cirúrgico internamente e toda a assistência inicial", almeja.

"Conseguimos dar alta com muita segurança e agora é focar na qualidade de vida e reabilitação e trazer o melhor para ele. Neste primeiro momento, todos os objetivos foram alcançados", disse Ronaldo.

A equipe de neurocirurgiões responsável por cuidar do tratamento divulgou boletim médico informando sobre a alta. O médico do Hospital Santo Antônio, Ronaldo Ferreira, diz que "ele tem evoluído muito bem, sentando e se alimentando, e que todos os exames apontaram bons resultados desde o pós-operatório.

Regilânio também agradeceu aos que contribuíram com doações e orações. “Muito obrigado por toda a força que vocês me deram. Que Deus continue iluminando vocês para continuar me iluminando. Muito obrigado mesmo”, disse.

Em tom de alívio, a esposa divulgou, em vídeo nas redes sociais, a notícia do retorno do casal ao lar . "Quero agradecer a todos que se fizeram presentes até o momento, este é mais um passo que a gente está vencendo”, completou Socorro.

Regilânio da Silva, de 42 anos, que foi atingido por um aparelho de musculação em uma academia em Juazeiro do Norte , saiu sob aplausos do Hospital Santo Antônio, em Barbalha , na tarde desta quinta-feira, 10. Ele estava internado desde a última sexta-feira, 5, quando aconteceu o acidente.

Nessa quarta-feira, 9, a esposa afirmou, via Instagram, que o marido estava se recuperando muito bem e que os médicos já acreditavam ser possível liberar o paciente no respectivo dia, haja vista que os profissionais observaram um avanço célere no estado de saúde do paciente desde o dia da cirurgia, realizada no sábado, 6.

Homem é atingido por aparelho de musculação em Juazeiro do Norte; entenda o caso

Um aparelho de musculação desabou sobre os ombros de um aluno, nas dependências de uma academia na região do Cariri, no Interior. O caso aconteceu na última sexta-feira, 4, na cidade de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza.

As cenas registradas pelas câmeras do local mostram o instante em que a máquina de agachamento se desprende sobre o homem, que estava sentado na base do aparelho, e pessoas ao redor se apressam para ajudar a erguer a parte sobre suas costas.

Nas imagens, é possível identificar que o homem acabou temporariamente imobilizado em decorrência do incidente. Pouco antes do acidente, o aluno havia feito uma sequência de exercícios e, em seguida, depois de acionar o travamento, ampliou a carga com mais duas anilhas.