Homem atingido por aparelho de musculação em Juazeiro deve receber alta hospitalar nesta quinta

Os médicos do Hospital Santo Antônio, em Barbalha, que acompanham o rapaz, almejavam liberá-lo nesta quarta-feira, 9, porém, preferiram analisar um pouco mais o quadro de saúde do paciente

A esposa do homem atingido por um aparelho de musculação em uma academia em Juazeiro do Norte, informou, via redes sociais, que a alta hospitalar prevista para esta quarta-feira, 9, será postergada para quinta-feira, 10. Os médicos do Hospital Santo Antônio, em Barbalha, que acompanham o paciente, decidiram observar um pouco mais o estado de saúde do paciente antes de liberá-lo.

No vídeo veiculado no Instagram, a esposa afirma que o marido, Regilânio da Silva, de 42 anos, segue em recuperação. "Como vocês podem ver, ele está se recuperando muito bem, graças a Deus”, disse.

Também no registro, Regilânio movimenta as duas mãos, e agradece o apoio das pessoas com orações e doações. Eles abriram uma vaquinha, que já acumula mais de R$ 100 mil.

Nesta última segunda-feira, 7, outro relatório foi divulgado pela esposa. Ela detalhou que Regilânio deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente, na sexta-feira, 4, e, no dia seguinte, passou por procedimento cirúrgico com o intuito de estabilizar a coluna, trazendo a ele a possibilidade de sentar e para amenizar as dores.