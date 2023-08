Juazeiro do Norte vence edital e vai receber móveis da Presidência

A cidade de Juazeiro do Norte foi a primeira colocada na lista do chamamento público para recebimento de 500 móveis inservíveis da Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República. Essa classificação abrange bens ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou irrecuperáveis que são colocados para doação.

O resultado foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 28 de junho, que selou a vitória do município à frente de outros seis concorrentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o edital, as despesas decorrentes da retirada, carregamento e transporte dos equipamentos são de responsabilidade do beneficiário selecionado no chamamento público. Ou seja, Juazeiro do Norte terá de bancar o transporte dos bens.

Quais são os móveis?

Entre os mobiliários disponíveis estão armários, mesas, gabinete, cadeira odontológica, cilindro de oxigênio, manequim, contador de células, lupa elétrica e outros.

Em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, a secretária municipal de desenvolvimento social e trabalho, Josineide Lima, destaca que o município foi o único do País a ser beneficiado.

“Nós, de Juazeiro do Norte, participamos deste edital e fomos o único município do Brasil contemplado. São móveis usados que estavam no Palácio do Planalto, mas recebemos aqui no município e serão de grande serventia para a gente, saberemos utilizá-los muito bem”, afirma a titular.