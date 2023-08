Cid promete R$ 1 milhão para Juazeiro do Norte após reunião com prefeito

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), se reuniu na noite desta segunda-feira, 31, com o senador e presidente do PDT Ceará, Cid Gomes, para discutir investimentos que serão aplicados no município. Conforme explicou o prefeito, Cid Gomes destinará uma emenda no valor de R$ 1 milhão para custeio da saúde da região. O encontro ocorreu no apartamento do senador.

“Dentre as várias conversas que nós tivemos, eu falei sobre os desafios existentes numa cidade do porte de Juazeiro do Norte e saí de lá com o compromisso de que o senador Cid Gomes já vai destinar uma emenda no valor de R$ 1 milhão para custeio da Saúde e se comprometeu também de nos acompanhar junto aos ministérios, enfim, colocou o mandato dele à disposição”, argumentou.

O senador tem como objetivo principal viabilizar o diálogo entre Glêdson e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), uma vez que, durante o pleito de 2022, quando Elmano ainda era candidato ao chefe do Executivo estadual, Lima optou por apoiar o oponente do petista, Capitão Wagner (UB). Mesmo sem o apoio de Glêdson, Elmano somou 68,79% dos votos válidos no município, enquanto Wagner obteve 26,55%.

O prefeito e o governador estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira, 31, durante a cerimônia do lançamento do Programa de Escola de Tempo Integral, uma das iniciativas do governo Lula (PT). No evento, Glêdson cobrou Elmano sobre a construção de um novo prédio para a escola João Alencar. Contudo, o governador reiterou que agendará uma reunião para discutir sobre o assunto.

“Na ocasião, tive a oportunidade de conversar com o governador do Estado do Ceará @elmanofreitas sobre o prédio da escola João Alencar. Expliquei sobre a importância daquela unidade escolar e a necessidade de superar o entrave que estamos vivendo à espera da doação da área, para que a gente possa dar os próximos passos", escreveu o prefeito em suas redes sociais.

"Reforcei que o Governo do Estado precisa fazer a doação da área, para que a Prefeitura de Juazeiro do Norte construa um novo prédio. Ele foi muito solícito ao pedido e disse que iria marcar uma reunião para ainda este mês, a fim de tratar sobre esse assunto, bem como outros temas importantes para nossa cidade”, completou.

Com informações de Luciano Cesário