Primos são presos suspeitos de integrar organização criminosa em juazeiro do Norte

Dois homens, de 22 e 34 anos, foram presos em Juazeiro do Norte, suspeitos de integrarem organização criminosa atuante na cidade. Os dois são primos e prisões aconteceram na manhã desta segunda-feira, 31 de julho.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são alvos da Operação Luzeiros, que teve início na última quarta-feira, 26, contra os integrantes do grupo, e já cumpriu 13 mandados de prisão na região sul do Ceará, além de apreensões de arma de fogo, munições, dinheiro e entorpecentes.

Os dois primos foram presos a partir de trabalho do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Eles foram conduzidos à unidade, onde foram realizados os procedimentos para a prisão preventiva. Ambos se encontram à disposição da justiça.

A Polícia Civil informou que deve seguir com investigações para identificar e capturar pessoas que possam estar envolvidas em crimes na região sul do Estado.