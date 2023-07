Agente de endemias é preso suspeito de furtar picanha em Juazeiro do Norte

Secretaria da Saúde de Juazeiro encaminhou relatório para afastamento do agente

Um agente de endemias foi preso após furtar peças de picanha de um estabelecimento comercial, em Juazeiro do Norte. A prisão em flagrante foi realizada na última quarta-feira, 19, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Tiradentes.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que prendeu o homem, de 42 anos, suspeito de envolvimento em um furto.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante por furto e colocado à disposição da Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte afirma que tomou conhecimento da situação envolvendo o agente de Endemias.

Foi produzido um relatório e, em seguida, encaminhado à secretária de Saúde Francimones Rolim, que fará a abertura do procedimento administrativo e solicitará a suspensão do servidor.