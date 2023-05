Guarda Municipal de Juazeiro do Norte ganha reforço de 65 novos agentes

A Guarda Municipal do município de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, ganhou 65 novos agentes nesta última segunda-feira, 15. Profissionais foram empossados pela Secretaria de Segurança Pública Municipal (Sesp) e devem atuar como reforço da segurança em pontos da cidade que necessitam de maior fiscalização ostensiva. Agora, a tropa conta com 333 guardas.

“Nós temos uma defasagem, necessidade no número de profissionais, e é um pessoal que passou por um curso muito rigoroso de formação”, disse o prefeito do município, Glêdson Bezerra (Podemos), em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

“É importante lembrar que, de acordo com o artigo 144 da Constituição da República, a segurança pública é responsabilidade do Governo do Estado através da Polícia Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros, mas as Guardas Municipais, de fato, exercem uma força auxiliar.”

Guarda Civil de Juazeiro do Norte empossa 65 novos membros Crédito: Guilherme Carvalho/CBN CARIRI

A expectativa é que com o aumento do efetivo da Guarda Municipal, novos grupamentos sejam criados. O órgão ainda informou que um dos ramos de atuação será relacionado às escolas do município, com rondas ostensivas e palestras sobre questões de segurança.

A Guarda Municipal de Juazeiro do Norte atua no município há mais de 25 anos e é composta por uma série de agrupamentos, por exemplo: Patrulha Maria da Penha, Grupo Tático Motorizado e Rondas Operacionais de Prevenção Escolar.