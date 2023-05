Homem é preso por homicídio de idosa em Juazeiro do Norte

Caso aconteceu no último dia 22 de abril e imagens do suspeito foram capturadas por câmeras de segurança

Um homem, de 40 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 10 de abril, suspeito do homicídio triplamente qualificado de uma mulher, de 62 anos, em abril deste ano em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. Ele foi capturado no município de Barbalha, a 501,8 km da Capital, e confessou o crime.



O crime aconteceu no último dia 22 de abril, quando o suspeito teria atraído a idosa para um terreno baldio, onde a teria matado, segundo o apurado em investigações policiais. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), imagens do suspeito foram capturadas por câmeras de segurança no local.

Nesta quarta-feira, em cumprimento do mandado de prisão temporária, ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte. O homem já tinha passagens pela polícia por roubo, furto e tentativas de feminicídio e latrocínio.

O homem confessou o crime e sua prisão foi convertida para preventiva. Ele foi colocado à disposição da Justiça.