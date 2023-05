Polícia Civil captura suspeito do crime de homicídio em Juazeiro do Norte

Um homem de 34 anos foi preso pelo homicídio de um homem na noite da última sexta-feira, 5, em Juazeiro do Norte, no Cariri. A captura, realizada pela Polícia Civil do Ceará por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, aconteceu nesta segunda-feira, 8, cumprindo um mandado de prisão contra o suspeito.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes iniciaram as investigações logo após o registro do crime e identificaram um suspeito de envolvimento no crime. Com os procedimentos em andamento, a unidade pediu ao Poder Judiciário a prisão preventiva de Cícero Costa da Silva, de 34 anos.

O suspeito, que tem ficha criminal por lesão corporal dolosa, descumprimento de medida protetiva de urgência, injúria e violência moral no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, foi capturado na manhã desta segunda-feira, 8, como sendo autor dos disparos que vitimaram um homem de 35 anos, na última sexta-feira, 5.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após ser localizado, Cícero foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde o mandado de prisão preventiva por homicídio doloso foi cumprido e em seguida, ele foi levado a uma unidade do sistema prisional. Ele se encontra agora a disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

NHPP da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3572-1736