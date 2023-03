Babá de 50 anos é presa suspeita de estuprar menina de 9 anos no Cariri

Família denunciou caso após perceber mudança no comportamento da criança

Uma babá de 50 anos foi presa pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa quinta-feira, 2, suspeita de estupro contra uma criança de 9 anos, em Juazeiro do Norte, no Cariri. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Conforme a Polícia Civil, a investigada trabalhava na residência da família como babá da menina e aproveitava a ausência dos pais da criança para praticar a ação criminosa.

A família da criança percebeu mudanças no comportamento da filha, e os pais desconfiaram que ela poderia estar sofrendo algum tipo de violência.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) foi acionada, e, com o aprofundamento das investigações, os agentes descobriram que os abusos eram praticados pela própria babá.

Um mandado de prisão preventiva foi solicitado junto ao poder judiciário, que proferiu a decisão. A mulher foi localizada e presa.

Ela era vizinha da vítima e responderá por estupro de vulnerável. O nome da suspeita não será divulgado para preservar a identificação da vítima.

