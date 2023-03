Operação mira integrantes de facção que exploravam jogo do bicho e ostentavam carros de luxo

Organização criminosa exigia 75% dos valores arrecadados do jogo do bicho. As investigações apontam que o grupo tenha movimentado aproximadamente R$ 5 milhões

A operação da Polícia Civil realizada nesta quarta-feira, 1º, resultou na prisão de 10 pessoas e no cumprimento de 24 mandados de medidas cautelares de busca e apreensão, restrição e sequestro de bens e contas bancárias. A PCCE teve como alvo a exploração de jogo do bicho, por integrantes de uma facção criminosa, que acontecia em Itapipoca, Acaraú e Pentecoste, no Interior do Ceará.

Márcio Gutierrez, delegado geral da Polícia Civil do Ceará, apresentou a operação chamada "Quebrando a Banca", que tem relação com o tipo de exploração que o grupo fazia em Itapipoca e outros municípios. Conforme o delegado geral, a ação visa descapitalizar os grupos criminosos atingindo as atividades financeiras e a capacidade econômica desses indivíduos que exploravam os jogos de azar. Valores que somam mais de R$ 1 milhão em bens foram apreendidos. As investigações apontam que o grupo tenha movimentado aproximadamente R$ 5 milhões em um ano.

Entre os presos está uma pessoa de alta hierarquia do bando. Uma pessoa que tem o poder de determinar como devem proceder as atividades do grupo, quem deve ser atacado e como devem ser realizadas as ações territoriais. "Operação é importante, pois mostra que o crime organizado busca diversificar as atividades financeiras saindo do tráfico de drogas, contrabando, roubo a instituições financeiras e agora explorando jogos de azar", disse o delegado geral.

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, delegado Marco Aurélio Elias de França, disse que a operação foi desencadeada pela Delegacia Regional de Itapipoca. Segundo ele, uma organização criminosa passou a ameaçar os integrantes do banco de jogo do bicho impondo a participação na associação com 75% do arrecadado, que passaria para a organização criminosa, 25% passaria para os contraventores que atuavam com essa atividade. Os que discordavam da imposição eram ameaçados e tiveram os pontos comerciais metralhados. Conforme o delegado é investigado o homicídio contra um dos seguranças.

Na operação, foram apreendidos oito veículos de luxo. Entre eles, um conversível BMW, uma Hilux, um Corolla e um Troller T4. Além de joias, maquinetas e talões de jogos, cadernos de anotação com informações sobre as jogatinas, aparelhos celulares e notebooks.

De acordo com o delegado Marco Aurélio, eram três irmãos, um dos chefes da organização, identificado como Bruno, foi preso e outro, Davi, está foragido. O terceiro envolvido, Pedro Goes, também fazia parte da "cabeça pensante da organização". Além disso um casal, Marcos Vinícius e Mayara, também integrava a quadrilha. Ele fazia a manutenção do site, atualizava as apostas e possuía bobina das máquinas. A esposa dele fazia a contabilidade da organização e as cobranças. Ela ligava para organizar as cobranças. Uma mulher chamada Ana Claudia fazia a coleta dos valores em todos os bancos das contravenções e foi presa no momento que foi arrecadar em um dos pontos comerciais.

A autoridade policial de Itapipoca representou junto à Vara de Delitos de Organizações Criminosas onde tramita o processo pela prisão dos infratores, busca e apreensão, sequestro de bens e valores. "Essa organização era de Itapipoca, mas se expandiram. Os irmãos dividiram, sendo que um ficou com Itapipoca, outro Acaraú e outro em Pentecoste, que eram justamente para dividir o lucro", disse o delegado de Itapipoca. Para o delegado, o objetivo dos criminosos era ostentar e fomentar o tráfico de drogas e o armamento. As investigações começaram há seis meses.

O delegado explica que tudo começou quando um senhor que era dono de um desses bancos abandonou a atividade há alguns anos. Um dos filhos resolveu assumir e dar continuidade aos trabalhos do pai. Esse rapaz era o Davi. O delegado ressalta que ele dirigia carros de luxo, viajava e usava relógios de marcas caras. Ao todo são 21 mandados de prisão e, destes, 10 foram cumpridos e 11 estão foragidos. Parte deles eram contraventores do jogo de bicho, cinco foram presos, mas assinaram Termos Circunstanciado de Ocorrência e em seguida liberados.