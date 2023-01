Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri permanecerá no prédio onde foi inaugurado

Equipamento iria sair do edifício, localizado no centro de Juazeiro do Norte, mas após reivindicações mudança foi descartada

O Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri (CCBNB) vai permanecer no prédio onde está instalado desde a inauguração. Equipamento sairia do edifício, localizado no centro de Juazeiro do Norte, mas após reivindicações e mudanças políticas a saída foi descartada. Informações são da rádio CBN Cariri.

A notícia de que o espaço de cultura iria deixar as instalações do prédio foi divulgada ainda em março de 2022, com mudança prevista para acontecer no fim daquele mesmo ano.

Contudo, artistas e agentes culturais se manifestaram contra decisão e conseguiram fazer com que direção do CCBNB abrisse debate para a sociedade— o que fez com que mudança acabasse sendo adiada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Valter Filho, um dos membros do grupo que se manifestou contrário a saída do centro cultural, foi justamente esse adiamento que acabou colaborando para que saída fosse por fim descartada.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, nessa quinta-feira, 12, o representante destacou que durante a discussão houve a mudança no Governo Federal, com a chegada do novo presidente da República e de novos representantes.

"Esse adiamento foi fundamental, a questão do tempo, pra mudança de ambiente político, uma vez que o banco está ligado às diretrizes do Governo Federal", frisou Filho.

"Nossa ação fez com que a decisão que estava praticamente tomada pela direção do banco fosse adiada, porque viram que ia ter desdobramentos de natureza política. A sociedade não estava por dentro do debate", acrescenta.



Apesar de o grupo estar "comemorando a vitória", artistas e agentes culturais ainda devem realizar um ato nesta semana no local e solicitar para a direção do banco mais colaboração da classe artística nos avanços do equipamento.

"Agora a gente dá um outro passo. A gente tentar contribuir no sentido de reformar o equipamento, no sentido de buscar por mais recursos para políticas publicas no ambiente da cultura, visto que estamos vivenciando um momento de retomada da cultura", pontuou.

Sobre o assunto UFCA abre inscrições para professores substituto; saiba quais são as vagas

Hora de Plantar já distribui sementes no Cariri em 2023

Rádio CBN Cariri comemora aniversário de quatro anos de história e regionalismo

Tags