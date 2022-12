Dupla é capturada após furtar ar-condicionado e notebook de posto de saúde

Um homem de 26 anos e um adolescente de 15 anos foram capturados em flagrante neste sábado, 10, após furto a um Posto de Saúde em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A dupla invadiu a Unidade Básica de Saúde do bairro José Geraldo da Cruz e levou um aparelho de ar-condicionado e um notebook. Eles fugiram do local a pé, mas foram alcançados por policiais após denúncia anônima.

Os suspeitos foram abordados na rua Sebastião Régis, no bairro Tiradentes, a cerca de seis quilômetros do local do crime. Questionados pelos agentes de segurança, eles não souberam explicar a origem do material que transportavam.

Diante da insistência dos policiais, um deles admitiu que os produtos haviam sido furtados na unidade de saúde. Eles carregavam apenas o ar-condicionado. O notebook, conforme a dupla relatou aos PMs, foi deixado em um terreno baldio durante a fuga.

De acordo com a Polícia Militar, todos os objetos furtados na ação criminosa foram recuperados e devolvidos à Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil, no mesmo município, para prestarem depoimento.

Em seguida, o jovem de 26 anos foi levado a uma unidade prisional da região. Já o adolescente, por ser penalmente inimputável, foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ato infracional análogo a crime de furto.

