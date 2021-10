PMs salvam bebê de engasgo durante Operação Domus nesta sexta-feira, 29

Durante a 21ª edição da Operação Domus, nesta sexta-feira, 29, policiais militares salvaram uma bebê que estava engasgada. Os agentes faziam parte da operação de vistoria no Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga, no Grande Jangurussu. A ofensiva tem por finalidade detectar irregularidades relacionadas a ameaças recebidas por moradores, furto de energia, pessoas com mandado de prisão em aberto e outras situações como construções irregulares em áreas comuns dos moradores.

Nesta operação, a equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se deparou com uma mãe que estava com a bebê de oito meses engasgada com secreção causada por uma doença respiratória. Imediatamente, os profissionais de segurança realizaram uma manobra de salvamento que permitiu a desobstrução das vias aéreas da criança.

Os trabalhos das Forças de Segurança contaram com o apoio de profissionais da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), da Enel Distribuição Ceará, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) da Prefeitura de Fortaleza e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A equipe do CBMCE fiscalizou 39 blocos do conjunto. Foram constatadas centrais de gás desativadas, escadas de emergência obstruídas, extintores de incêndio vencidos e luminárias de emergência desativadas. Sete veículos com irregularidades foram apreendidos pelo Detran. A equipe da SAP vistoriou 13 pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas.

Ainda durante a operação, pássaros silvestres foram apreendidos pelos PMs. A composição do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) da PMCE avistou, em um dos blocos, quatro aves silvestres presas em gaiolas. Os pássaros foram apreendidos devido à falta da documentação e dos responsáveis, e ficaram sob responsabilidade da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da PC-CE.



