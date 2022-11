Polícia Federal do Ceará nomeia novo delegado em Juazeiro

A Polícia Federal do Ceará (PF-CE) nomeou, nessa quinta-feira, 24, o novo chefe da delegacia de Juazeiro do Norte, a 489,2km de Fortaleza, delegado Daniel Ramos. Ele irá comandar o órgão e dar suporte a outras cidades da região do Cariri.

Farias Júnior, apresentador da rádio O POVO CBN Cariri, perguntou a expectativa para assumir tal posição. Em resposta, Daniel evidenciou que há obstáculos a serem enfrentados.

"Juazeiro do Norte tem uma dimensão demográfica que abarca muita gente, e sabemos que a região sofre, regularmente, com tráfico interestadual de drogas, corrupção, desmatamento ilegal, principalmente na Chapada do Araripe, além das denúncias recorrentes de contrabando e extração irregular dos fósseis”, disse em entrevista na manhã desta sexta-feira, 25.

Quando questionado, o delegado revela que, de fato, há uma defasagem por parte dos agentes em questões de segurança pública, mas reforça que isso “não é de agora”. “A Polícia Federal tem realmente um histórico de defasagem. Talvez pela quantidade de atribuições que a Polícia Federal tem, tanto da polícia administrativa como da polícia judiciária.”

Ramos garantiu empenho total em todas as demandas que visem ao bem-estar da população. Na fala, ele também frisou as primeiras impressões de seus colegas de equipe.

“Já percebi que são policiais extremamente dedicados e apaixonados, realmente se importam com os caririenses”, disse. “São pessoas que estão alicerçadas, ou seja, com suas famílias aqui, então, as primeiras impressões foram as melhores possíveis”, completou.

Nascido na Paraíba, ele conta que ainda não conhecia Juazeiro do Norte. O chefe já reside no município há 30 dias, e, segundo afirmou na entrevista, não tem pretensão de deixá-lo tão cedo.

