Juazeiro realiza campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos

Conforme Eliziane Lucena, diretora do Centro de Zoonoses do município, quem já vacinou seus animais não precisa levá-los novamente

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio do Núcleo de Endemias e Centro de Zoonoses, dá continuidade à campanha de Vacinação Antirrábica em cães e gatos. A imunização ocorrerá neste sábado, 26, das 8 às 17 horas, em vários pontos do município.



Em entrevista à rádio CBN Cariri, a diretora do Centro de Zoonoses de Juazeiro, Eliziane Lucena, explica que aqueles que já vacinaram seus animais com o imunizante este ano não precisam levá-los novamente.



“Esta vacina é anual. Quem já levou o seu animalzinho pode ficar tranquilo. Quem ainda está em falta, estaremos realizando a campanha no sábado, justamente para apoiar as pessoas que trabalham durante a semana”, afirma a diretora.



Eliziane indica ainda que a vacina é dada a cães e gatos a partir dos três meses de vida. É importante que, no momento em que o animal receber a dose, ele esteja com o quadro de saúde estável. No caso das fêmeas, elas não devem tomar a vacina estando grávidas.



Vale ressaltar que a vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a raiva e manter os pets saudáveis. Fatal em quase 100% dos casos, essa é uma zoonose que pode também afetar o ser humano, portanto, os cuidados se redobram no combate e prevenção da doença.

“É muito importante que façamos essa vacinação em animais para prevenir as zoonoses que podem ser transmitidas aos seres humanos. Ficamos no aguardo dos que ainda faltam, é uma questão de saúde pública”, concluiu Eliziane.



Pontos de vacinação



Ponto 1: Praça da Areninha (Leandro Bezerra)

Ponto 2: UBS 30 (Juvêncio Santana)

Ponto 3: UBS 11/79 (Triângulo)

Ponto 4: 2 BPM (Romeirão)

Ponto 5: Praça do Memorial (Socorro)

Ponto 6: UBS 22 (Fátima)

Ponto 7: Capela Santa Terezinha (Santo Antônio)

Ponto 8: Praça da UBS 18/24 (PIO XII)

Serviço

Campanha de Vacinação Antirrábica

Data: Sábado, 26 de novembro

Horário: Das 8 às 17 horas

