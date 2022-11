Covid-19: Juazeiro do Norte volta a recomendar uso de máscaras

Além da recomendação do uso de máscaras, o município orienta também que a população complete o esquema vacinal com as doses de reforço

Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Saúde, voltou a recomendar o uso de máscaras no município em decorrência do aumento no número de casos da doença, inclusive no Ceará. A orientação foi divulgada nessa segunda-feira, 21. Com ela, será obrigatório o uso de máscaras por parte não só dos profissionais de saúde, mas também por pacientes e acompanhantes que estiverem em qualquer em equipamentos como postos de saúde, hospitais, upas, entre outros.



Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, a titular da pasta, Francimones Albuquerque, explica que a recomendação é dada a partir do contexto de crescimento do número de casos confirmados da Covid-19 em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, nas últimas semanas do mês de novembro.

"Vínhamos tendo a média de um caso positivo por semana no mês de outubro, mas passamos para 12 casos, 19 casos, 32 casos… Ontem [segunda-feira, 21], tivemos mais de 70 casos positivos, de acordo com o boletim. Então, estamos com uma taxa de positividade em torno de 30%, uma média móvel de 29 casos por dia e isso acendeu o alerta à Secretaria da Saúde para que retomemos as medidas de prevenção”, afirma a secretária.

Francimones pontua ainda que permanece recomendado o uso de máscaras, em qualquer ambiente, por pessoas que sejam imunossuprumidas (com comorbidades), idosos, gestantes e pessoas com sintomas gripais.

Além da recomendação do uso de máscaras, o município orienta também que a população complete o esquema vacinal com as doses de reforço, conforme orientações do Ministério da Saúde. De acordo com a secretária, Juazeiro do Norte está com 65% de aplicação da dose 3 e apenas 29% da dose 4.



“As duas primeiras doses estão liberadas a partir dos três anos de idade, a terceira dose a partir dos 12 anos e a quarta dose a partir dos 18 anos. Gostaria de chamar a população para que possa completar o esquema vacinal, com o objetivo de que possamos reduzir a taxa de positividade e não desenvolver casos graves da doença. O Vapt Vupt continua como ponto fixo de vacinação e estamos aguardando uma nova remessa de vacinas para realizar mais um mutirão”, destaca Francimones.

