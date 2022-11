Rede de supermercados é advertida por armazenar produtos vencidos em Juazeiro

Uma rede de supermercados em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, foi advertida pela Vigilância Sanitária do município por armazenar produtos vencidos. A conclusão do processo administrativo sanitário contra a rede foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na última quinta-feira, 17.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 21, o coordenador do órgão, Carlos Everton Alves, disse que a Vigilância Sanitária recebeu denúncias da população acerca do caso. “A gente fez a averiguação e constatou [produtos vencidos], e eles foram processados administrativamente”, disse.

Ainda segundo o coordenador, os produtos encontrados fora da validade foram laticínios, produtos derivados do leite. A decisão publicada no DOM explica que a empresa descumpriu o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação.

O documento estabelece que "as matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir a proteção contra contaminantes”.

O POVO procurou, nesta segunda-feira, 21, por meio de ligação, à rede Econômico Supermercados, advertida pela Vigilância Sanitária de Juazeiro do Norte, para saber um posicionamento da empresa sobre o caso, mas ninguém atendeu aos números disponibilizados do local nas redes sociais. A matéria será atualizada assim que receber um retorno da empresa.

