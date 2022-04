Campanha busca identificar cacimbas desativadas em Juazeiro do Norte

Uma campanha realizada no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, busca identificar cacimbas desativadas em residências com intuito de evitar acidentes ou tragédias nas localidades, como ocorreu no último dia 24 de março. Idealizada pela Defesa Civil do município em conjunto com a secretaria de segurança de Juazeiro, a iniciativa teve início na última segunda-feira, 28. As informações são do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Juazeiro do Norte, Antônio Souza, a campanha busca realizar a prevenção de acidentes, realizando visitas técnicas e orientações à população que possui áreas de risco nas residências com a presença de cacimbas, fossas ou até cisternas desativadas. “É com essa preocupação que as pessoas devem procurar alguém com conhecimento técnico para realizar essa avaliação”, informa.

Ainda segundo o coordenador, a campanha funciona da seguinte forma. As pessoas que possuem áreas de risco, como cacimba desativadas ou fossas, devem entrar em contato no telefone: (88) 3199 0460 para receber orientação e posteriormente visita técnica da Defesa Civil.

Nesta primeira semana, dez residências foram visitadas para avaliação técnica, além de orientações por meio de ligação à população, conforme o coordenador da Defesa Civil.

A campanha busca garantir a segurança da população para evitar acidentes, como o registrado no último dia 24 de março, em que uma mulher, de 48 anos, caiu em uma cacimba de 30 metros de profundidade. O corpo da vítima foi encontrado após quatro dias de buscas.



