Homem é preso em flagrante por estuprar criança de 5 anos em Juazeiro

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos, em Juazeiro do Norte. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o crime foi cometido no domingo, 24, e a prisão aconteceu por meio da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) na tarde dessa segunda-feira, 25.

Sobre o assunto Homem é preso em flagrante em Beberibe após agredir a própria avó

Polícia Civil investiga morte de grávida de 27 anos em Maracanaú

Criança de 2 anos presencia avó sendo morta e fica agarrada ao corpo em Cascavel

O suspeito seria amigo do padrasto da vítima, de acordo com levantamento realizado pelos policiais. Assim, ele teria se aproveitado da proximidade com a criança para cometer o crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi localizado, após buscas, e preso em um imóvel do município, sendo conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Na unidade, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo informações da SSPDS, a PC-CE vai continuar apurando o possível envolvimento do suspeito em outros crimes.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3102 1102

Tags