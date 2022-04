Criança presencia mãe sendo morta com 10 tiros e permanece agarrada ao corpo durante a madrugada

Um casal foi morto a tiros de fuzil na localidade de Coaçu, Cascavel, a 62 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira, 26. A filha da mulher, uma criança de idade não informada, permaneceu o tempo todo agarrada à mãe, que estava sem vida, até que o corpo fosse retirado.

A mulher tinha 41 anos e tem o nome preservado para que a criança não seja identificada, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A cena do cotidiano de violência abalou a vizinhança e os policiais que foram ao local. A vítima ficou do lado de fora da casa caída ao solo depois de ser atingida com, aproximadamente, 10 disparos de fuzil.

Casal foi morto com tiros de fuzil (Foto: via WhatsApp O POVO)



O homem, também de 41 anos, executado dentro de casa, teve o crânio praticamente destruído pelo poder da arma de fogo. O portão da casa foi arrombado pelos criminosos. Apenas a criança não foi alvo dos tiros e ficou correndo no quintal quando tudo aconteceu. Em seguida se agarrou a mãe até que a vítima fosse retirada. Não há informações sobre a motivação do crime.



Cartuchos no local do crime em Cascavel (Foto: via WhatsApp O POVO )



Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o duplo-homicídio em Cascavel e informou que os dois foram mortos dentro de um imóvel. De acordo com o órgão, o homem possuía passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

A mulher possuía antecedentes por associação para o tráfico. A Perícia Forense do Ceará esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações.

O caso é investigado pela Delegacia de Cascavel. Não há presos.

