Hábito de leitura: conheça influenciadores digitais com dicas importantes

Quer criar um hábito de leitura em 2022 e não sabe por onde iniciar? Entrar em contato com pessoas que falam sobre livros costuma incentivar quem ainda está começando. Influenciadores em várias plataformas digitais, como Instagram, Tiktok, Youtube e Twitch, comentam sobre suas próprias leituras pessoais, além de promover outras atividades que possibilitam o engajamento dos usuários.

Muitas dessas pessoas, inclusive, iniciaram seus perfis literários com o objetivo de compartilhar as histórias com alguém. Esse é o caso, por exemplo, de Karine Leôncio, que criou o “KabookTV”. Quando a Universidade Federal Fluminense entrou em greve, ela precisou parar seu ano letivo na faculdade de Publicidade e Propaganda e imergiu na literatura. “Eu acabei retomando o ritmo de leitura e comecei a ler um livro atrás do outro. Sem saber como compartilhar minhas opiniões, acabei criando o canal com o objetivo de compartilhar as leituras e criar uma comunidade de leitores que conversasse com os meus gostos literários”, recorda.

Ela afirma que, no momento, não tem um ritmo de leitura tão rápido, mas que sua relação íntima com o universo literário iniciou na adolescência. “Desde criança, eu vivia na biblioteca da minha escola e sempre dava uma passada lá pra ver as novidades e que livro eu poderia levar para a casa. Quase sempre levava quadrinhos. Mas, na adolescência, com o fenômeno que era 'Crepúsculo', eu sentei pra ler aquele livro com mais de 300 páginas pela primeira vez e li em dois dias. Aquilo me surpreendeu tanto, que, no dia seguinte, fui na livraria e comprei os outros. Acabei lendo tudo em uma semana”, lembra.

Emili Fano também criou seu perfil “Gente Literária” porque queria conversar com outras pessoas. Durante a pandemia, mudou-se de cidade e teve que readaptar sua vida. Com uma rotina diferente da que estava acostumada, encontrou nas redes sociais uma maneira de se reconectar com outros usuários que também gostavam dos livros. “Me sentia meio sozinha como leitora, em uma cidade pequena (São Borja, Rio Grande do Sul), e a biblioteca estava fechada por conta da pandemia. Pensei que era o momento de criar esse Instagram”, afirma.

A estudante de Letras comenta que sempre se sentia incentivada ao ver perfis na internet. “Uma das dicas que tenho é procurar criadores de conteúdo nas redes sociais que falem sobre o gênero específico que você gosta, porque, muitas vezes, essas pessoas focam em um gênero específico, como terror, investigação, romance. A partir disso, se ela segue alguém que fala diariamente sobre esse tipo de livro, ela vai ter muitas indicações”, ressalta.

Envolver-se com pessoas que costumam falar de literatura diariamente é um dos incentivos para aqueles que pretendem manter a leitura como um hábito. E há muitos influenciadores digitais para acompanhar nas redes sociais. Cada um costuma ser especializado em gêneros diferentes, então é importante entender suas temáticas preferidas para, depois, escolher seus perfis favoritos. Conheça alguns:

No Instagram

- Pedro Pacífico (@book.ster)

O advogado é voltado para um público adulto, que busca maneiras de inserir a leitura em meio a todas as obrigações diárias. Além de resenhas, também faz desafios, como o de “Literatura Contemporânea Nacional”.

- Emili Fano (@genteliteraria)

A estudante de Letras promove um clube do livro, que, atualmente, busca incentivar a leitura de autores de várias partes do mundo. Também faz resenhas e dá dicas de organização.

- Bianca Jung (@bibilendo)

Voltada para a literatura jovem, Bianca faz resenhas e conteúdos engraçados relacionados à leitura. A escritora também tem um clube do livro focado em fantasia nacional.

No Youtube

- Mell Ferraz (Literature-se)

Mell Ferraz percorre vários gêneros e temáticas, mas seus vídeos de leitura conjunta são focados em clássicos. Ela reúne mais de 168 mil inscritos em seu canal e dá dicas de livros.

- Karine Leôncio (KabookTV)

Com mais de 140 mil inscritos no Instagram, Karine Leôncio fala sobre suas próprias experiências pessoais, além de mostrar algumas novidades que estão previstas no mundo literário. Ela também tem um clube de leitura, que foca em sagas.

- Victor Almeida (Geek Freak)

O designer gráfico Victor Almeida compartilha suas experiências literárias com os inscritos em seu canal. Ele fala de livros populares, faz resenhas e elabora conteúdos cômicos para leitores.

- Miguel Araújo (Mais Que Um Livro)

Além de resenhas sobre livros, Miguel Araújo compartilha sua experiência pessoal com a leitura, faz desafios e relaciona obras às suas respectivas adaptações para o cinema.



No Tiktok



- Patrick (@patzzic)

Patrick é um dos mais seguidos da plataforma. Ele utiliza a linguagem leve da rede social para falar sobre os clássicos, além de trazer curiosidades históricas sobre livros e autores.

- Tiago Valente (@otiagovalente)

Um dos mais famosos “booktokers” brasileiros, Tiago Valente sugere, principalmente, livros infanto-juvenis. Ainda produz conteúdos em que relaciona as referências literárias nas músicas de artistas.

- Rhayssa Rada (@minhaestantecolorida)

Em sua página, Rhayssa compartilha experiências com livros, sua coleção de “funkos” (bonecos colecionáveis) e dicas de como arrumar a estante.

