Hábito da Leitura: como construir o clima ideal para uma tarde de leitura

Nada melhor do que estar em um lugar calmo e acolhedor, não é mesmo? Quem ama um friozinho procura destinos assim para visitar em 2022. Afinal, as regiões com clima ameno são rodeadas por montanhas e belas paisagens. O que ajuda a relaxar!

É bom lembrar que locais mais frios oferecem o ambiente perfeito para ficar pertinho de pessoas especiais. Degustando vinho, admirando a natureza ou curtindo os passeios.

E, assim como outros países, o Brasil possui excelentes opções quem quer viajar no inverno. São cidades encantadoras que prometem surpreender quem vai pela primeira vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, confira os melhores 5 Destinos para Quem Ama Um Friozinho Visitar em 2022.

1. Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão é um dos melhores lugares para quem ama frio. Já que a cidade é cercada pelas montanhas da Serra da Mantiqueira. Uma extensa área verde que faz parte de três estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O destino atrai milhares de turistas de dentro e fora do estado. Em especial, pelas vantagens que oferece. Como a recheada lista de passeios em Campos do Jordão, os restaurantes e a baixa temperatura.

Quem já visitou o lugar, recomenda a Vista Chinesa, a Vila Capivari, o Boulevar Geneve e a Ducha de Prata. Estes são os pontos turísticos mais famosos da região. Como bônus, podemos mencionar o Parque Amantikir. Uma vista extraordinária em Campos do Jordão!

2. Canela (RS)

A cidade de Canela possui várias opções de lazer, hospedagens e restaurantes. Além disso, tem vários encantos naturais. O que facilita a vida de quem ama um friozinho para relaxar. Visto que a cidade proporciona exatamente isso!

É bem verdade que a região não é apenas um lugar bonito e calmo. Mas também, é cheio de atrações e ótimos vinhedos. Os restaurantes de lá oferecem pratos da mais alta qualidade de sabor e preços justos. Como o “Lá em Casa Restaurante” e o “Forneria 847”, por exemplo.

Entre as atrações de Canela, os turistas adoram o Alpen Park, o Mundo a Vapor e o Parque Florybal. Atrações temáticas que prometem aventura! Canela tem também a maior plataforma de vidro do mundo: o Skyglass. Um passeio de tirar o fôlego!

3. Gramado (RS)

Assim como Canela, Gramado também faz parte da Serra Gaúcha. Um destino com roteiro dos sonhos para aqueles que querem viajar no inverno. Isso porque a cidade tem entre as atrações o famoso Snowland. Um parque temático de neve com pistas de esqui, patinação e snowboard.

Sem dúvida, é um dos lugares mais visitados em todo o Brasil. Afinal, tem sua atmosfera mágica e delícias gastronômicas. Já a estética da cidade é inspirada nas cidades alemãs.

Falando em hospedagens, é válido exaltar a estadia tranquila e acolhedora que entregam. Porém, por ser uma região agitada, os preços são elevados. O que faz muitos visitantes se hospedarem em Canela, cidade vizinha.

Agora, quem vai viajar na lua de mel pode montar um roteiro impecável. Incluindo o Lago Negro, a Fonte do Amor Eterno e as Vinícolas da Serra.

4. Monte Verde (MG)

Em Minas Gerais, o destino ideal para quem ama frio é Monte Verde. Uma das cidades mais badaladas no inverno brasileiro. Lugar das caminhadas a céu aberto, clima gostoso e paisagem natural incrível.

Uma das vantagens é a programação reservada aos aventureiros de plantão. Visto que Monte Verde oferece trilhas, arvorismo, passeios de quadriciclo, e muito mais.

O charme da cidade é um dos grandes diferenciais. Bem como as Fábricas de Chocolate, a Cervejaria Fritz e o Orquidário MV. Ótimas atrações!

As hospedagens surpreendem pelos vários benefícios. Pacotes interessantes com lareira, sauna, quadras esportivas e jardins. Uma viagem no inverno para Monte Verde seria incrível, não acha?

5. Visconde de Mauá (RJ)

Visconde de Mauá é uma cidade localizada no Rio de Janeiro, que também fica na Serra da Mantiqueira. Como se pode imaginar, a vista local é repleta de áreas verdes e montanhas.

Durante o inverno, a região recebe visitantes de todos os cantos do Brasil. Em especial as pessoas que gostam de frio. Pois, a região de serra tem temperaturas mais baixas em comparação com outras cidades do estado.

Para esquentar, os chalés com banheira de hidromassagem e lareiras são ótima pedida. Assim como, os jantares e seus cardápios especiais; sempre com um bom vinho.

As principais atrações de Visconde de Mauá são realmente incríveis. Em especial, a Cachoeira do Escorrega, o Pico da Pedra Selada e o Centro Cultural Visconde de Mauá.

Gostou dos 5 destinos para quem ama um friozinho visitar em 2022? Decerto, são os melhores passeios em cidades com baixa temperatura. Por isso, prepare-se para sua nova aventura!



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags