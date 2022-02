Polícia Civil apreende mais de mil comprimidos de ecstasy no Cariri

A encomenda partiu do Rio Grande do Norte com destino final a Região Metropolitana do Cariri

Na última sexta-feira, 4, a Polícia Civil do Ceará apreendeu mais de mil comprimidos de drogas sintéticas, no município do Crato. Em entrevista ao radialista Farias Júnior da rádio CBN Cariri, o delegado Felipe Marinho, titular do núcleo de combate ao tráfico de drogas da região, deu detalhes sobre a operação.

O delegado contou que as investigações se iniciaram em novembro de 2021, quando um homem com certa quantidade de drogas sintéticas foi preso. Desde então, tiveram início as investigações para saber a origem da droga e, a partir desses levantamentos, foi possível identificar o fornecedor.

Sobre o assunto Dois pernambucanos são presos com 45 quilos de drogas no Cariri

No Cariri, Polícia Civil apreendeu quase 800 kg de drogas em 2021

Universidade Federal do Cariri abre concurso para professor efetivo de computação

Polícia Federal apreende R$ 1,9 mil em cédulas falsas no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Felipe Marinho reitera, “fomos a campo e, ao decorrer dos meses, encontramos o responsável". "Identificamos seu veículo e local de moradia. Na sexta-feira, 4, realizamos a prisão de duas pessoas, dentre eles o indivíduo que já foi investigado como fornecedor. Eles haviam acabado de receber a encomenda, uma caixa que contém a quantidade de mil comprimidos dessa droga sintética do tipo ecstasy”, explica o delegado.

O titular afirma ainda que a encomenda partiu de Rio Grande do Norte com destino final à Região Metropolitana do Cariri. Na ocasião, os dois presos foram ouvidos e o caso segue em investigação.



Tags