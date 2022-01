Polícia Federal apreende R$ 1,9 mil em cédulas falsas no Ceará

Ação acontecem em Juazeiro do Norte e Barbalha em três ações distintas

A Polícia Federal (PF) realizou a apreensão de R$ 1.980 em cédulas falsas no Ceará. Três homens foram presos em flagrante nas ações. Os casos aconteceram nos municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha, na Região Metropolitana do Cariri, em três ações distintas.

Segundo informações da PF, a primeira ação aconteceu no último dia 5, em Barbalha, quando o suspeito de 22 anos estava recebendo, em casa, uma encomenda. O material se tratava de R$ 1 mil em notas falsas, dispostas em cédulas de R$ 100.

No último dia 7, a segunda prisão aconteceu quando um homem de 30 anos estava recebendo, também em sua residência, em Juazeiro do Norte, uma encomenda postal com R$ 500 em notas falsas, dispostas em duas notas de R$ 200 e uma de R$ 100.

A terceira apreensão foi realizada na segunda-feira, 10, em Barbalha. Um homem de 22 anos foi preso ao receber R$ 480, dispostas em 24 cédulas falsas de R$ 20.

As prisões aconteceram após troca de informações entre a PF e os Correios. Os suspeitos foram indiciados por crime de moeda falsa, que presume pena de reclusão de três a 12 anos. As investigações continuam para identificação de outros participantes nos crimes, como relata a polícia.



