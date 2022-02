UFCA define 7 de março como data de retorno das aulas presenciais

Mais de 4 mil estudantes dos campi da Universidade Federal do Cariri (UFCA) devem retornar às atividades presenciais a partir de 7 de março, após decisão do Conselho Universitário (Consuni) nessa quinta-feira, 17. Além da volta das aulas presenciais, o órgão da instituição de ensino decidiu que servidores, professores, alunos e prestadores de serviços terceirizados precisarão apresentar passaporte da vacina.

“Por isso, é o retorno presencial seguro. Um retorno que vai seguir todos os protocolos de biossegurança. Protocolo que foi atualizado no mês de janeiro. Que delibera sobre distanciamento, máscara, vários pontos da universidade com álcool em gel. E cabe falar que o acesso se dará por meio do comprovante do esquema vacinal”, ressaltou o pró-reitor de Graduação da UFCA, Rodolfo Jakov, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, Faria Júnior.

Sobre o assunto Covid-19: vacinação infantil será retomada no Rio na segunda-feira

Para ONU, ameaça à segurança global é provavelmente maior do que na Guerra Fria

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pró-reitor informou que a Universidade deve deliberar nos próximos dias sobre a situação das pessoas em situação de risco. No caso dos docentes, estes devem continuar ministrando suas aulas de forma remota. Já os discentes deverão se submeter ao regime de exercícios domiciliares. Essas medidas serão discutidas nos próximos dias.

“Na próxima semana vamos ter uma norma específica detalhando melhor sobre essas questões. Vamos debater melhor sobre uma forma específica dessa volta presencial. Porque nós sabemos que têm pessoas do grupo de risco. Então essas pessoas certamente ainda vão ter que continuar com atividades híbridas ou remotas. Sabemos que é um pequeno grupo, mas que terão que continuar no remoto”, explicou.

Tags