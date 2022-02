Juazeiro do Norte terá novo quartel do Corpo de Bombeiros, afirma coronel

Região do Cariri vai receber investimento de R$ 1,5 milhão para manutenções e construção de um novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em Juazeiro do Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) vai receber novos investimentos neste ano. Na região do Cariri, a aplicação gira em torno de R$ 1,5 milhão para realização de manutenções e construção de um novo quartel em Juazeiro do Norte, conforme informações do comandante geral adjunto do CBMCE, coronel Zelio Menezes, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, nesta terça-feira, 22.



"A gente já está com alguns projetos em andamento no Cariri, como a questão da manutenção preventiva e corretiva do quartel instalado na cidade de Crato. Em Juazeiro do Norte, após termos mobilizado o quartel para a construção da Arena Romeirão, o Governo do Estado presenteou o município com um novo quartel, que deve começar a ser construído nos próximos meses, perto do aeroporto", explicou o coronel.

O novo equipamento tem o objetivo de oferecer melhor atendimento à população e também melhor acolhimento para a tropa. "O Governo do Estado é muito sensível à situação dos bombeiros e sabe das necessidades. Com isso, a gente vai implementar mais ainda a questão dos projetos sociais, que é uma bandeira que a gente sempre traz conosco", completou Zelio.

O batalhão do CBMCE de Juazeiro do Norte atende a 25 municípios da região do Cariri e pertence à área integrada 19 (AIS 19). Além disso, possui um efetivo de 115 homens e cinco viaturas de combate a incêndios, bem como duas de salvamento, conforme informações do tenente coronel Agnaldo Alexandre.

Escada magirus

Outro investimento para Juazeiro é o uso de uma escada magirus durante os trabalhos realizados pelos agentes do CBMCE no município. "É um aparelho que a gente chama de auto-escada mecânica. Nós estamos na fase final de manutenção desse carro, onde, pela questão de verticalização da cidade, ele é necessário. Ele vai ajudar os bombeiros a combater qualquer tipo de incêndio ou acidente", informou o coronel Zelio em entrevista.





