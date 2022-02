UFCA lança edital de seleção de novos servidores para o quadro permanente da instituição

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) publicou o edital 07/2022, com o intuito de selecionar novos servidores técnico-administrativos em Educação para o quadro permanente da instituição, na sexta-feira, 11. O edital prevê a oferta de oito vagas: uma para o cargo de Produtor Cultural, uma para o cargo de Técnico de Laboratório, na área de Caracterização de Materiais, e ainda outras seis vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação.

Em entrevista ao jornalista Farias Jr., da rádio CBN Cariri, o pró-reitor de gestão de pessoas da UFCA, Mário Pacheco, contou detalhes sobre as inscrições e as datas do concurso. “As inscrições estão acontecendo desde o dia 14 de fevereiro e vão até o dia 4 de março próximo, tudo on-line, por meio do site da universidade. Lá, o candidato tem acesso ao formulário, no qual poderá realizar a inscrição e gerar o boleto para pagamento da taxa”, disse.

Para o cargo de Produtor Cultural, é exigido Curso Superior em Comunicação Social. A taxa de inscrição para a oportunidade custa R$ 150. Já o cargo de Técnico de Laboratório/Área Caracterização de Materiais exige Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo mais a conclusão de um Curso Técnico na área. A taxa de inscrição para a vaga é de R$ 120, mesmo valor da taxa de inscrição para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, que exige Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Eletrônica, com ênfase em Sistemas Computacionais.

A prova escrita de múltipla escolha ocorrerá no dia 3 de abril, com início às 8 horas da manhã e duração total de quatro horas. Todas as etapas serão realizadas no campus, em Juazeiro do Norte, localizado a 489,2 km de Fortaleza, com exceção da inscrição, que será feita exclusivamente pelo formulário on-line. Quanto à carga horária, as vagas preveem regime de trabalho de 40 horas semanais para os selecionados. Já a lotação poderá ocorrer em quaisquer um dos campi da UFCA, de acordo com as demandas da instituição.

Conforme informações do pró-reitor da UFCA, os salários para os candidatos aprovados giram em torno de R$ 2.904 para o nível médio e para o nível superior de R$ 4.638.

Serviço:

Site: https://www.ufca.edu.br/

E-mail: concursos.projep@ufca.edu.br

Inscrições em: https://forms.ufca.edu.br/



