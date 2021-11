Inscrições para cursos gratuitos em tecnologia vão até esta quarta, 24

As inscrições para os cursos presenciais na área de tecnologia que estão sendo ofertadas pela Universidade do Trabalho Digital (UTD), no Centro de Fortaleza, seguem até a próxima quarta-feira, 24. São cerca de 900 vagas destinadas aos curso de “Informática Básica”, “Informática para o Mercado de Trabalho” e “Suporte e Manutenção de Computadores”.

As aulas acontecerão na sede da UTD, que funciona na rua Major Facundo, nº 500 (11º e 12º andares), no Centro de Fortaleza, no mesmo prédio do Cineteatro São Luiz. As inscrições podem ser feitas diretamente por este link ou na sede da UTD.

Para se inscrever, os interessados precisam ter idade igual ou maior que 16 anos, residir no Estado do Ceará e ser alfabetizado. Na inscrição, é necessário enviar cópias do RG, CPF, Comprovante de Endereço e Comprovante de Vacinação contra Covid-19, em um único arquivo PDF, no link da inscrição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Juazeiro do Norte abre processo seletivo para Secretaria de Saúde; inscrições vão até segunda, 22

Plataforma reúne benefícios para estudantes ingressarem em faculdades

Coletiva Negrada promove laboratório de arte a partir de saberes ancestrais

Confira os cursos disponíveis:

Curso – Informática Básica (60h)

Horários: 8, 10, 13 e 15 horas

Vagas: 30 por horário

Aulas: Segunda a sexta (2h por dia)

Período: 29/11/2021 a 17/01/2022

Curso – Informática para o Mercado de Trabalho (120h)

Horários: 8, 10, 13 e 15 horas

Vagas: 25 por horário

Aulas: Segunda a sexta (2h por dia)

Período: 29/11/2021 a 07/02/2022.

Curso – Suporte e Manutenção de Computadores (120h)

Horários: 10 e 15 horas

Vagas: 18 por horário

Aulas: Segunda a sexta (2h por dia)

Período: 29/11/2021 a 07/02/2022





Serviço



Inscrições UTD: cursos presenciais em tecnologia

Quando: Até dia 24 de Novembro (quarta-feira)

Onde: Link para inscrições - eventos.sct.ce.gov.br/inscricoes

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags