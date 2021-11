Escola Sesi Senai abre edital de matrículas 2022

Mesmo diante de um cenário de desemprego e perda de postos de trabalho em todas as regiões do país, sete em cada 10 ex-alunos de cursos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Ceará) estão empregados. Isso, porque as oportunidades são mapeadas e a grade de ofertas de cursos é baseada nas reais demandas da indústria. Cerca de 92% das empresas afirmam dar preferência aos formandos do SENAI no momento da contratação, segundo a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021. Que aponta ainda que o nível de satisfação se estende aos estudantes: 97,7% dos egressos de cursos técnicos indicam o SENAI.

“A metodologia do SENAI é construída por competência. As ofertas de cursos são voltadas para áreas demandadas pela indústria e áreas onde há contratação. Essa trilha favorece a probabilidade do egresso dos cursos do SENAI se colocar no mercado ou se desenvolver ainda mais com competências específicas”, explica Sônia Parente, gerente de Educação do SENAI Ceará.

Nos seis primeiros meses deste ano, a indústria cearense cresceu 26,8% em relação ao ano passado. Em recuperação após flexibilização das medidas de isolamento social, a indústria está atenta a mudanças e exigente em relação aos profissionais que contrata para avançar na tecnologia e crescer.

No SENAI, as oportunidades são divididas em três tipos principais de demandas. “Quem quiser se inserir no mercado de trabalho deve procurar os cursos de qualificação, a pessoa se qualifica minimamente para determinada atividade que está sendo demandada pela indústria. O aperfeiçoamento é para quem já está no mercado e deseja se atualizar, crescer em determinada área. Já o técnico é uma especialização maior”, explica Sônia.

Tecnologia

A crise provocada pela pandemia está acelerando medidas de digitalização em uma ampla variedade de setores econômicos. O SENAI atua alinhado a essas demandas e forma profissionais que atendem às necessidades das empresas em tecnologia.

O estudo Profissões Emergentes na Era Digital: Oportunidades e desafios na qualificação profissional para uma recuperação verde, realizado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) em parceria com o SENAI e o Núcleo de Engenharia Organizacional (NEO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) identifica tendências e 12 profissões emergentes no curto (dois anos), médio (cinco anos) e longo prazo (10 anos) na área de Software e TI, Indústria de Transformação e Serviços Produtivos, Agricultura e Saúde.

Nos quatro setores analisados, foram identificadas as profissões emergentes: 12 para Software e TI, 19 para Transformação e Serviços, 8 para Agricultura e 14 para a Saúde. Como profissões mais relevantes, destacam-se:

a) Software e TI: Programador/Coder, Cientista de Dados e Analista de Segurança Cibernética;

b) Indústria de Transformação e Serviços Produtivos: Expert em Digitalização Industrial, Operador Digital, Profissional de Manufatura Aditiva, Empreendedor Digital, Gestor de Economia Circular e Especialista em Serviços;

c) Agricultura: Técnico em Agricultura Digital, Técnico em Agronegócio Digital e Engenheiro Agrônomo Digital;

d) Saúde: Engenheiro Hospitalar, Técnico de Assistência Médica Digital e Engenheiro de Dados da Saúde.

Indústria 4.0 e o futuro

Indústria 4.0, um conceito que veio para ficar, compreende automação e tecnologia da informação. Robótica, inteligência artificial, nuvem e internet das coisas são termos cada vez mais comuns no cotidiano. As profissões do futuro se encaixam nesse contexto. São profissões sobre as quais existe uma tendência de grande valorização nos próximos anos e décadas. Quando o mercado precisa de um determinado profissional e não o encontra, a tendência é que as pessoas preparadas para exercer a atividade recebam um ótimo salário.

Ao buscar o SENAI para se qualificar, o profissional antecipa-se, prepara-se, ganha vantagem e tem a chance de dar um salto na carreira. Algumas das profissões do futuro são:

Técnico em Mecatrônica

Técnico em Calçados*

Técnico em Vestuário*

Montador de Sistemas Fotovoltaicos

Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Plástico

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

*Técnico em Calçados e em Vestuário não são necessariamente profissões da área da Indústria 4.0, mas são uma profissão do futuro no ponto de vista do Estado do Ceará, tendo em vista que o campo industrial para essas áreas rende e continuará rendendo muitas oportunidades

Todas essas profissões, e muitas outras, podem ser aprendidas no SENAI Ceará.

18 áreas de atuação

O SENAI Ceará tem o curso certo para quem deseja dar um salto na carreira, seja procurando uma recolocação no mercado ou buscando uma oportunidade de primeiro emprego. É no presente que o SENAI ajuda os profissionais a construírem seu futuro. Há oportunidades para as mais variadas áreas do mercado de trabalho.

O SENAI Ceará está com matrículas abertas para cursos presenciais e EAD. São mais de 300 cursos, em 18 áreas de atuação:

Alimentos e Bebidas

Automação

Automotiva

Construção

Couro e Calçados

Eletroeletrônica

Energia

Gestão

Logística

Meio Ambiente

Metalmecânica

Polímeros

Química

Refrigeração e Climatização

Segurança do Trabalho

Tecnologia da Informação

Têxtil e Vestuário

