Criança de 4 anos é baleada na perna durante atentado contra o pai em Fortaleza

Uma criança de quatro anos de idade foi baleada na perna durante tentativa de homicídio contra o pai dela na noite desta sexta-feira, 29, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).



A vítima estava em casa com o pai quando homens ainda não identificados chegaram ao local e efetuaram diversos disparos. O homem, que seria o alvo do atentado, não chegou a ser atingido. Após acertarem a criança, os criminosos fugiram do local sem deixar pistas. Testemunhas da comunidade afirmam que o fato teria relação com um suposto confronto entre facções criminosas da região.

Sobre o assunto Mulher de 23 anos é morta a tiros no bairro Itaoca; é o quarto caso nesta semana

Homem procurado por homicídio e ocultação de cadáver é preso em Caucaia

PM evita possível ataque de facção e captura seis; dois são baleados

Fortaleza: PMs são investigados por estupro coletivo ao darem carona a mulher em viatura

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A criança foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Pirambu, onde seguia internada até a noite de ontem, 28. O POVO entrou em contato com a Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS), na tarde deste sábado, 29, para obter atualizações sobre estado de saúde da vítima, mas a pasta alegou que não divulga informações dos pacientes atendidos pelo Município.



Segundo a SSPDS, equipes da Polícia Militar realizam buscas desde o momento da ocorrência na tentativa de identificar os autores do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags