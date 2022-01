Foragido da Justiça por crime em Quixeré é preso em Itaitinga

Na manhã dessa sexta-feira, 28, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), cumpriu um mandado de prisão contra Lucas Moreira de Araújo Paiva, de 25 anos, conhecido por “Lucas Coreano”. O homem é foragido da Justiça por um assassinato praticado no município de Quixeré. Além disso, existe a suspeita de que o homem seja integrado a uma organização criminosa. Junto dele, também foi preso em flagrante José Mikael Soares de Brito, 24 anos, por porte ilegal de arma de fogo.

Informações de que Lucas estaria em uma casa, em Itaitinga, foram recebidas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP) da PC-CE. Com o auxílio de uma equipe operacional do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e com o mandado de prisão em mãos, os policiais dirigiram-se até o local onde estaria o suspeito. O indivíduo saiu da residência seguido de outro homem, e a equipe os deteve. Ambos estavam em posse compartilhada de uma arma de fogo sem munição, que foi apreendida.

Em buscas feitas no local, foram apreendidos também uma faca e seis celulares. Lucas Coreano já responde a Polícia por porte ilegal de arma de fogo. A dupla foi conduzida à Delegacia Municipal de Horizonte para a aplicação dos mecanismos cabíveis e estão à disposição da Justiça.



