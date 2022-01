Suspeito de estuprar adolescente em festa de aniversário é preso em Juazeiro

Um homem foi capturado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), suspeito de participar em um crime de estupro contra uma adolescente. O fato ocorreu no último domingo, 16, durante uma festa de aniversário, na cidade de Juazeiro do Norte, distante 537 km de Fortaleza. O homem, de 41 anos, teria praticado o delito enquanto a vítima, uma adolescente de 17 anos, dormia.

O caso ocorreu no bairro Aeroporto. Segundo investigação policial, o suspeito estava em uma chácara, onde ocorria a festa de aniversário da vítima. Ele estaria no local após ter sido convidado por terceiros.

Em determinado momento, os convidados da festa arrombaram a porta de um quarto. No cômodo, o homem estava sem roupas e deitado sobre a vítima, que dormia.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por estupro. Um inquérito policial foi instaurado e transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte.

