IFCE campus Juazeiro do Norte ganha curso de Engenharia Civil a partir de 2022.2

Serão 80 vagas anuais para o curso de Engenharia Civil para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Juazeiro do Norte, com duas entradas semestrais

O campus de Juazeiro do Norte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) passará a ter, a partir do segundo semestre de 2022, o curso de Engenharia Civil dentre as suas opções de formação. A informação foi confirmada pelo professor da instituição, Paulo de Souza Tavares Miranda, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta quarta-feira, 22.

De acordo com Paulo, que será o coordenador da nova graduação no campus de Juazeiro, município localizado na regiao do Cariri, o curso de Engenharia Civil foi aprovado em uma reunião do conselho superior, que aconteceu na semana passada. “Tínhamos esse desejo de implantar o curso de Engenharia Civil para que a gente pudesse colaborar ainda mais com a formação desses profissionais e com o crescimento da nossa região”, pontua o professor.

Segundo o futuro coordenador, desde 1995, ano em que a região de Juazeiro do Norte passou a ter um campus do IFCE, existia o desejo de implantar o curso de Engenharia Civil para ser mais uma opção de escolha para os estudantes da região. “Agora, vamos pôr à frente esse projeto para que a gente venha a somar na nossa região”, explica Paulo.

Serão 80 vagas anuais, sendo divididas em duas entradas semestrais. De acordo com o professor, o primeiro processo seletivo está previsto para acontecer no segundo semestre de 2022, que será feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



O curso também será ofertado em horário noturno. "Temos um corpo docente extremamente capacitado e qualificado, além de laboratórios. É um curso gratuito que dará oportunidade para aqueles que trabalham durante o dia de estudar durante a noite com todas essas vantagens e particularidades", pontua o futuro coordenador.



