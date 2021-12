Juazeiro do Norte terá voos diretos para Fortaleza em 2022

A partir do dia 14 de março de 2022, o município de Juazeiro do Norte contará com conexões diárias para Fortaleza. A Azul Linhas Aéreas amplia a operação e passa a disponibilizar voos de segunda a sábado partindo de Juazeiro à 00h05min e pousando em Fortaleza à 01h05min. Nos trechos de volta, a decolagem acontecerá às 04h15min, com pouso às 05h15min no destino. As passagens estão à venda a partir desta terça-feira, 30, com preços a partir de R$ 212,69 por trecho, em todos os canais oficiais da companhia.

As operações serão realizadas com as aeronaves Embraer E-195, com capacidade para 118 Clientes. Atualmente, Juazeiro do Norte conta com uma média de três voos diários da Azul para Guarulhos (SP), Recife (PE) e Campinas (SP). Já Fortaleza tem cerca de dez ligações por dia para Recife, Campinas, Belo Horizonte (MG) e Belém (PA). A retomada da rota, que era cumprida antes da pandemia, tem como objetivo reforçar a conexão interna no estado cearense e também para outros destinos já operados.

Confira abaixo a programação dos voos da Azul de Juazeiro do Norte para Fortaleza



A partir de 14 de março de 2022, de segunda a sábado:

Origem: Juazeiro do Norte

Saída: 00h05min

Destino: Fortaleza

Chegada: 01h05min



Origem: Fortaleza

Saída: 04h15min

Destino: Juazeiro do Norte

Chegada: 05h15min

As tarifas válidas por trecho (ida ou volta) custam a partir de R$ 212, 69, com taxa de embarque do respectivo aeroporto inclusa. As reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no período de 29/11 a 6/12/2021, com antecedência mínima de 28 dias da partida do voo e viagens realizadas preferencialmente às terças, quartas ou sábados.

Serviço

